“Passione ed entusiasmo nella vita di Christian”, l’addio ad Argurio

I funerali a Messina del direttore sportivo e le parole di padre Calderone

MESSINA – Oggi l’addio a Christian Argurio, direttore sportivo del Novara, nella “sua” Messina. La sua città. I funerali sono avvenuti oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria di Gesù, a Provinciale. Nel suo passato, tante esperienze professionali, tra l’Italia e l’estero, e in più occasioni ha lavorato proprio per il Messina. Ricordando il dirigente, così si è espresso don Bartolo Calderone, che ha celebrato la messa: “Il suo lavoro, la sua passione, i suoi desideri e il suo entusiasmo lo hanno portato in tanti luoghi. Ha realizzato il suo sogno. Mi piace la foto che c’è qui, sopra la bara, con il suo sguardo verso il futuro”.

Ha aggiunto il sacerdote, rivolgendosi ai genitori e a tutti i suoi affetti: “Oggi questo sguardo lo rivolge ai suoi cari, con tutto il bene che ha voluto loro. Ha realizzato i suoi sogni e li riconsegna alla sua Messina. Non a caso oggi tante persone sono presenti per rendere omaggio all’amico. Christian ha saputo sempre vivere nel segno della lealtà e dell’amicizia. Qui c’è il mondo dello sport ma anche della stampa, che ha saputo descrivere così bene la pienezza del suo cuore”.

Ai funerali erano presenti Pippo Trimarchi, direttore generale del Messina, in rappresentanza della società e della squadra, un gruppo della tifoseria organizzata ed ex calciatori come Igor Protti. Ma anche Pietro Franza che, da presidente del Messina, aveva avuto Argurio come addetto stampa.

Dopo il lutto di Totò Schillaci, un’altra perdita ha colpito il mondo calcistico, e non solo, messinese. Così, in occasione della gara di Latina, l’Acr Messina ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a osservare un minuto di raccoglimento e l’apposizione del lutto al braccio in memoria dell’ex ds.

