Passo falso Unime in casa, arriva la prima sconfitta contro Salerno

In Serie B di pallanuoto la formazione universitaria ha conosciuto la prima sconfitta. Partita nervosa dove è stato fatale ai messinesi l'ultimo quarto

MESSINA – Un’occasione sprecata per allungare in testa alla classifica del girone quattro per l’Unime della presidente Bosurgi che rimedia in casa la prima sconfitta del campionato. La sfida odierna, valida come sesta giornata del campionato di Serie B, contro il Circolo Nautico Salerno, squadra di prima fascia del girone, arrivava dopo quattro vittorie consecutive.

Partita non semplice che si è innervosita già sul finire del primo quarto quando l’Unime ha perso per espulsione il suo giocatore più talentuoso, Raffaele Cusmano, poco dopo Salerno perdeva, sempre per cartellino rosso, Piccolo. Nonostante una gara in cui spesso e volentieri sono saltati gli schemi gli universitari conducevano per 6-4 all’inizio dell’ultimo quarto, ma il parziale ha sorriso a Salerno, capace di andare quattro volte a segno, facendo terminare la squadra di coach Misiti per la prima volta senza punti in questa stagione.

In classifica l’Unime ha adesso 13 punti e resta prima in classifica. Alle sue spalle a 12 lunghezza Salerno e Muri Antichi, che aveva la possibilità di sorpassare ma ha pareggiato (10-10) il derby siciliano in casa del Cus Palermo. Prossimo impegno per l’Unime sabato prossimo alla “Scandone” di Napoli contro il Nuoto 2000 Napoli che occupa una posizione medio/bassa in classifica.

Ssd Unime – Cn Salerno 7-8

Pronti via passa in vantaggio la formazione ospite con la rete di Massa, ma replica immediatamente Longo. Nel corso del primo quarto i padroni di casa allungano con il rigore di Cusmano e in superiorità con Giacoppo. Nel finale riporta i suoi in scia Renna, ma quando il tempo sta per scadere l’arbitro ravvisa un colpo illegale di Cusmano e lo espelle, Unime capolista costretta senza il suo miglior giocatore per tre quarti di gara.

Per la prima parte del secondo quarto succede poco e nulla, alla rete in superiorità dei locali con Lupeji segue la palombella a segno di Luongo e il distacco rimane invariato. Passai tre minuti altra decisione dell’arbitro per un colpo al volto di un avversario di Piccolo, il pallanuotista salernitato viene espulso per brutalità e la squadra di coach Misiti sfrutta un rigore, che va a segno con Lupeji per il momentaneo 5-3, ma poi per quattro minuti con l’uomo in più non riesce a incrementare il vantaggio.

Cominciano a diventare tante le superiorità non sfruttate per i padroni di casa, ma il terzo quarto è tutto sommato il più tranquillo, anche se l’arbitro prima assegna una rete agli ospiti, la palla tocca la traversa e non si capisce se rimbalza dentro la porta o sulla linea, poi cambia idea e la annulla. Arrivano comunque le reti di Esposito, con una bella girata, e poi di Lupeji che finalizza un buon contropiede degli universitari. Alla fine del terzo quarto i padroni di casa sono avanti 6-4.

Gli ultimi otto minuti di confronto iniziano male per l’Unime, rete di Malandrino, superiorità non concretizzata a cui seguono altre tre reti degli ospiti in poco più di un minuto e mezzo: Fileno, Di Somma in superiorità e Luongo. Nel finale la formazione di coach Misiti ha le sue chance, due superiorità, ma arriva a segnare una sola rete con Lupeji, anche oggi miglior marcatore dei suoi con quattro centri, che si inventa una conclusione dalla distanza. Nell’ultimo minuto possesso per la squadra di casa che si schianta sulla solida difesa campana.

Tabellino

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 1, Lupeji 4, Sciaba, Cusmano 1, Giacoppo 1, Milana, Bonansinga, D’Angelo, Cama, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Circolo Nautico Salerno: Giarletta, Della Monica, Piccolo, Esposito 1, Di Somma 1, Malandrino 1, Massa 1, Fileno 1, Marcellino, Renna 1, Pagano, Luongo 2, Ferrigno, Cucciniello.

Allenatore: Mario Grieco.

Parziali: 3-2, 2-1, 1-1, 1-4. Superiorità: 3/9, 1/8. Rigori: 2/2, 0/0.

Arbitro: Antonio Puglisi di Catania.

