Patti. Finanziati interventi di messa in sicurezza sulla Sp 122

Approvato e finanziato il progetto di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Sp 122 a Patti. Ecco tutti i dettagli

PATTI – Approvato e finanziato un intervento da 440mila euro per la strada provinciale 122 Patti – S. Piero Patti – Favoscuro. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione pattese, che fa il punto sugli interventi previsti e si sofferma sul ruolo della Città Metropolitana di Messina che nel corso dell’assemblea dei sindaci ha approvato il bilancio e i relativi investimenti.

«L’amministrazione comunale di S. Piero –ha dichiarato il sindaco Cinzia Marchello- ha un’idea chiara su quello che deve essere il ruolo della Città metropolitana: c’è un bisogno urgente di dare risposte al territorio della provincia, soprattutto nel campo della viabilità che è stata tralasciata negli ultimi anni».

Marchello ha poi aggiunto: «Questo progetto dà delle risposte immediate alle esigenze di sicurezza e manutenzione che abbiamo sulla sp 122, tuttavia non bisogna distogliere lo sguardo dalla principale soluzione per il nostro territorio rappresentata dal completamento della superstrada Patti- S. Piero Patti (3° lotto) e dalla fondamentale viabilità di collegamento alle numerose frazioni».