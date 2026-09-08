 Patti, le leggende del calcio italiano per una notte al PalaSerranò

Patti, le leggende del calcio italiano per una notte al PalaSerranò

Redazione

Patti, le leggende del calcio italiano per una notte al PalaSerranò

martedì 08 Settembre 2026 - 15:30

Totti, Di Napoli e Di Natale i capitani di uno show calcistico che ha coinvolto campioni del recente passato tra cui anche ex giallorossi

PATTI – Una grande festa di sport e non solo. Al PalaSerranò di Patti, dal 4 al 6 settembre, è andato in scena il “Legends Show” che ha coinvolti tra i tanti Francesco Totti, la cui squadra ha vinto davanti ad un palazzetto gremito, contro le squadre capitanate da Arturo Di Napoli e Antonio Di Natale. In campo a deliziare il pubblico tante stelle del calcio tra cui anche Dida, Di Canio, Di Livio, Tacchinardi, Costacurta, Frey, Brocchi, Iaquinta e Ventola. Folta anche la presenza di ex Messina con appunto Di Napoli, Coppola, Parisi, Candela, Amoruso e Iuliano.

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