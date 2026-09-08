Patti, le leggende del calcio italiano per una notte al PalaSerranò

Totti, Di Napoli e Di Natale i capitani di uno show calcistico che ha coinvolto campioni del recente passato tra cui anche ex giallorossi

PATTI – Una grande festa di sport e non solo. Al PalaSerranò di Patti, dal 4 al 6 settembre, è andato in scena il “Legends Show” che ha coinvolti tra i tanti Francesco Totti, la cui squadra ha vinto davanti ad un palazzetto gremito, contro le squadre capitanate da Arturo Di Napoli e Antonio Di Natale. In campo a deliziare il pubblico tante stelle del calcio tra cui anche Dida, Di Canio, Di Livio, Tacchinardi, Costacurta, Frey, Brocchi, Iaquinta e Ventola. Folta anche la presenza di ex Messina con appunto Di Napoli, Coppola, Parisi, Candela, Amoruso e Iuliano.