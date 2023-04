Patti, musicisti nazionali incontrano gli studenti - Tempostretto

Simone Cristicchi, Servillo, Bennato e tanti altri a dialogo con i giovani grazie alla Banca della Speranza e Mario Incudine

PATTI – Moni Ovadia, Eugenio Bennato, Beppe Servillo, Ambrogio Sparagna e Simone Cristicchi. Sono alcuni dei musicisti che gli studenti delle scuole di Patti potranno incontrare per dialogare con loro sulla musica, grazie all’iniziativa dell’Associazione Banca della Speranza.

La Rassegna Incontri con l’autore. Musica e Parole, è coordinata da Mario Incudine e si deve all’associazione presieduta da Nicola Calabria.

Il patrocinio p del Comune di Patti che ha messo a disposizione l’ ex convento di San Francesco e il Parco Robinson, e il Consorzio intercomunale Tindari Nebrodi per la promozione nelle scuole dei dieci comuni afferenti, sarà partner anche la Pro Loco di Patti per l’incentivazione del turismo scolastico. Si tratta di incontri con artisti e musicisti della scena nazionale che hanno dedicato particolare attenzione allo studio delle tradizioni popolari del sud e del Mediterraneo, più in generale, e alla loro rielaborazione musicale e teatrale.

“L’idea nasce a fine novembre dopo un incontro avuto da Mario Incudine e Sergio Bonanzinga in una scuola di Patti e dalla reazione entusiasta dei ragazzi che ci ha incoraggiati a creare una rassegna, per raccontare ai ragazzi le esperienze degli artisti, la loro ricerca e rielaborazione in chiave moderna delle nostre tradizioni, di parlare di valori, di cultura, di valorizzazione delle nostre radici facendo riscoprire l’identità del nostro essere cittadini del sud come della nostra lingua il siciliano”, spiega il presidente.

Gli autori dialogheranno con Nicola Calabria e Anna Ricciardi tra metà aprile e maggio al parco Robinson di Patti ed eseguiranno qualche brano del loro repertorio. L’obiettivo della rassegna, infatti, è quello di riscoprire, in un’ottica contemporanea, il rapporto tra musica e l’universo giovanile anche attraverso il mondo della ritualità e delle tradizione, svestita dagli stereotipi folkloristici e narrata nel suo nudo magnetismo intrinseco.

L’Alcesti di Moni Ovadia

Seppur la rassegna sia dedicata agli studenti, gli incontri sono gratuiti ed aperti al pubblico. Giovedì 13 aprile ore 21 presso l’auditorium di San Francesco, l’ anteprima della rassegna con il monologo Alcesti presentato da Moni Ovadia: “Recentemente ho seguito un piccolo “collettivo” composto da una drammaturga, Viola Lucio, una regista, Zoe Pernici, e un’attrice, Serena Ferraiuolo. Provenienti dalla stessa formazione alla Civica Scuola Paolo Grassi: Mettendo in scena “Alcesti”, hanno dato vita ad un monologo di inquietante intensità. L’incalzante scrittura di Viola Lucio, a mio parere, rivela una rara capacità di costruire il personaggio nel contraddittorio spettro dei suoi stati d’animo. Ci riesce con ficcante efficacia e senza compiacimento, servendosi del filo rosso di un felice ricamo ironico”.



Venerdì 14 aprile arriva Simone Cristicchi

Cantautore, attore teatrale e scrittore italiano, è un interprete straordinario di una poetica profonda e ricca di spunti edificanti. La sua creatività si serve di varie forme espressive dalla musica alla recitazione alla narrativa. Cristicchi arriva dritto al cuore, coinvolgendo senza i futili orpelli di una comunicazione spesso strategica. Sarà Nicola Calabria a dialogare con lui, ripercorrendo i punti cruciali della sua attività artistica, intrisa di impegno sociale e di spiccata spiritualità, specie negli ultimi lavori. L’artista eseguirà alcuni dei suoi brani più famosi, dopo aver incontrato anche gli studenti