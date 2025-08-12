Patti, stop ai mezzi pesanti sulla strada agricola Serbeto-Cafocchio-Mortizzi-San Cosimo

Introdotto dalla Città metropolitana anche il limite di velocità di 30 km/h

PATTI – Lungo la strada agricola Serbeto-Cafocchio-Mortizzi-San Cosimo, nel Comune di Patti, non potranno più circolare i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate ed è stato anche introdotto il limite di velocità di 30 km/h. Lo ha deciso la Città metropolitana di Messina per garantire il transito in sicurezza dopo le criticità riscontrate nei giorni scorsi, in seguito anche alla chiusura della SP119 di Moreri.

Nonostante quest’ultima sia stata riaperta, per Palazzo dei Leoni è stato necessario regolamentare il traffico sulla strada agricola, che ha un ruolo significativo per il territorio. Ad esempio sarà permesso il transito a due autobotti, scortate da un veicolo del comune, per garantire la distribuzione idrica alle utenze domestiche.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha dichiarato: “Abbiamo adottato con tempestività le misure necessarie per consentire al Comune di Patti la regolare fornitura idrica ad alcune frazioni del territorio in condizioni di piena sicurezza. L’intervento di Palazzo dei Leoni si distingue per la capacità di rispondere alle esigenze locali, mantenendo un approccio pragmatico e funzionale, orientato alla tutela dei servizi essenziali e alla sicurezza dei cittadini”.