Patti. Trovati con 34 grammi di cocaina, arrestati due ventenni

Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora in altro Comune

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, in flagranza di reato, due ventenni, trovati in possesso di 34 grammi di cocaina in pietra, destinata allo smercio al dettaglio.

A seguito di perquisizione operata a Patti, i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno trovato all’interno di un’auto in uso ai due ventenni un involucro contenente lo stupefacente verosimilmente frutto di approvvigionamento all’ingrosso e destinato a soddisfare le richieste del mercato pattese e del relativo hinterland, con possibili profitti stimabili in circa 3000 euro.

Inoltre, in casa dei due, i poliziotti hanno individuato e sequestrato materiale utile al “taglio” della stupefacente, con conseguente aumento del volume e dei profitti, nonché alla suddivisione in singole dosi.

I due giovani, pertanto, sono stati arrestati. Il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora in altro Comune.