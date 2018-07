Pochi autisti. De Luca pensa a sospendere il tram

"L'amministrazione comunale non vuole arruolare altro personale per evitare ulteriori costi. Il problema della mancanza di autisti per i bus potrebbe essere superato con l'utilizzo di quelli dei tram e la conseguente sospensione del servizio tranviario". Così il sindaco Cateno De Luca dopo l'incontro col direttore generale dell'Atm, Daniele De Almagro, a cui ha chiesto "di predisporre un apposito piano di ricollocazione del personale senza abbassare il livello qualitativo e quantitativo del trasporto pubblico urbano”. Che però senza tram sarebbe ovviamente abbassato.

“Dalla disamina gestionale del servizio tranviario – ha evidenziato il sindaco De Luca - è emerso un saldo negativo di circa 3 milioni di euro annui, in considerazione degli oltre 5 milioni di costi e di circa 2 milioni di ricavi, determinati dagli introiti da biglietti e da contributi regionali, circa 1 milione e 200 mila euro. In tali conteggi non sono compresi i contributi ricevuti dallo Stato ed i corrispettivi ricevuti dal Comune, in quanto ritenuti non afferibili specificatamente al servizio tranviario".