Pazza La Saracena, batte la Volley Palermo e torna sul mercato

Serie B2/f - Dopo il rocambolesco successo nell'anticipo del torneo nazionale di pallavolo, la società pattese prova a puntellare l'organico. Torna La Monica, lasciano Jimenez, Antico e Vassallo

PATTI – Dopo il successo al tie-break nel pazzo anticipo di campionato con la Volley Palermo ala “PalaSerranò” di Patti (sotto di due set e ad un solo pallone dalla sconfitta, rimonta le avversarie e vince l’incontro), i vertici societari de La Saracena Volley sono già al lavoro per potenziare l’attuale organico e programmare il prossimo ambizioso futuro del club.

Intanto, con un comunicato pubblicato sui propri social, l’ufficio comunicazione bianco-nero fa saper di aver risolto la situazione contrattuale con le giocatrici Chiara Vassallo, Martina Antico e Mireya Jimenez. Le prime due – fa sapere la società pattese – hanno lasciato, almeno per questa stagione, la pallavolo giocata per motivi di studio e lavoro. Per quanto riguarda la giovane palleggiatrice Jimenez, invece, una nuova avventura sportiva, vicino casa, la accompagnerà fino al termine della stagione.

Le registe Amaturo (a sinistra) e Jimenez (a destra). La seconda ha lasciato La Saracena per trasferirsi in altro club

A Chiara Vassallo e Martina Antico – conclude il comunicato – va un enorme in bocca al lupo per le successive tappe della loro carriera professionale, mentre a Mireya Jimenez va l’augurio di raggiungere importanti traguardi per la sua carriera sportiva. A tutte e tre il ringraziamento della società per l’impegno profuso in questi mesi e la grande disponibilità dimostrati durante la permanenza nella famiglia Saracena.

Fabiana La Monica torna all’attività agonistica

Torna, invece, ad indossare la maglia della Saracena Volley la palleggiatrice Fabiana La Monica, classe 2003, prodotto del vivaio saraceno.

La giocatrice ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra dall’inizio del torneo, allenandosi con il gruppo durante questi mesi. Adesso, dopo la partenza di Mireya Jimenez, è stata integrata nel roster a disposizione di mister Domenico Fazio, dove potrà dare il suo importante contributo anche durante i match della Serie B2.

La dirigenza: “Fabiana atleta di valore con grande attaccamento alla maglia”

“Fabiana – ha commentato la dirigenza – fa parte della famiglia della Saracena Volley ed è molto legata alla nostra società. Con dedizione e sacrificio ha ricoperto vari ruoli, anche fuori dal campo, dimostrando attaccamento alla maglia, mettendosi sempre a completa disposizione quando c’è stato bisogno. E’ un’atleta di valore, rispecchia pienamente lo stile Saracena ed il suo lavoro in questi anni è stato fondamentale per la crescita di tutto il gruppo”.

Intanto la società, dopo le recenti partenze, si sta muovendo sul mercato e nei prossimi giorni potrebbe esserci delle novità.

