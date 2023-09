Peloro Row torna dagli Europei di beach sprint con 3 ori e 1 bronzo - Tempostretto

Un successo la spedizione messinese in Francia. Doppio oro per Fugazzotto, oro per Ficarra che con Condurso conquista anche un bronzo

Domenica nell’atto conclusivo degli Europei di beach sprint a La Seyne-sur-Mer il Rowing Club Peloro ha conquistato tre ori ed un bronzo. A guidare la spedizione il già campione del mondo Giovanni Ficarra che si è imposto nel singolo maschile e dopo aver raggiunto la finale ha battuto il suo avversario il ceco Ales Susky.

In precedenza aveva brillato anche il più giovane tesserato della Peloro, Lucio Fugazzotto che infatti nella categoria under19 aveva vinto a sua volta la medaglia d’oro nel singolo dove in finale, al termine di una lotta serratissima, ha avuto la meglio sullo spagnolo Delgado Marquez. Fugazzotto poi era stato protagonista di una grande impresa nel doppio misto Under 19 insieme a Maria Lanciano (Lni Barletta), la coppia rimontando quasi due barche di distacco ai francesi nel percorso di ritorno e, approfittando della caduta scendendo dalla barca della concorrente transalpina, conquistava la seconda medaglia d’oro di giornata per l’Italia superando la Francia in finale.

Il bottino di medaglie messinesi si concludeva con il bronzo della coppia tutta Peloro, Ficarra e Maria Condurso, che nel doppio misto senior superavano una coriacea Gran Bretaglia nella finale B. In semifinale erano stati sconfitti dalla Spagna che ha poi chiuso al secondo posto.

Giovanni Ficarra: “Siamo molto contenti”

“L’Europeo è andato molto bene – commenta Giovanni Ficarra – siamo molto contenti di aver portato con tre atleti quattro medaglie, più medaglie che atleti. Un ringraziamento importante va all’allenatore Dario Femminò e comunque a tutta la società che ci sostiene sia psicologicamente e anche dal punto di vista logistico, come è stato in questa trasferta totalmente a carico della Peloro”.

L’Italia, grazie anche al contributo della Peloro, chiude l’europeo con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Altro contributo siciliano nel medagliere arriva con l’argento di Elena Armeli (Canottieri Mondello), nel doppio mix di Coastal Rowing, sulla distanza più lunga della disciplina beach. I prossimi appuntamenti in cui i messinesi saranno protagonisti sono a Heraklion dove Ficarra disputerà i Giochi del Mediterraneo dal 9 al 12 settembre e a seguire i Campionati del Mondo di Barletta di Beach Sprint dal 29 settembre al 1 ottobre.

Immagini in questo articolo da Canottaggio.org/@Mimmo Perna

