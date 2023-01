Per Messina - Catanzaro aperta la prevendita. Non varrà l'abbonamento - Tempostretto

Sarà la giornata giallorossa, attesi circa 800 tifosi calabresi. Gli abbonati del Messina potranno portare fino a 5 persone pagando insieme a loro un prezzo ridotto

MESSINA – In occasione della gara contro il Catanzaro, la società ha deciso di avvalersi della possibilità di indire la “giornata giallorossa” con la sospensione della validità delle tessere di abbonamento. Come specificato ad inizio stagione nell’abbonamento erano comprese 18 partite in casa (sulle 19 totali) e una, a scelta della società, sarebbe stata esclusa.

La decisione è caduta sulla sfida contro la capolista, che ricordiamo è imbattuta nel girone C, e che sarà seguita in riva allo Stretto da circa 800 tifosi calabresi. Queste le stime della vigilia di quella che è sicuramente la partita più importante del campionato del Messina. Per questo motivo, nella speranza anche che dopo tre vittorie consecutiva ci sia stato un colpo di fiamma tra squadra e tifosi, la società si gioca la carta della giornata giallorossa.

Per l’evento infatti ogni abbonato, che per questa volta dovrà pagare per entrare allo stadio, avrà la possibilità di portare al campo 5 tra parenti e amici che per l’occasione acquisteranno il tagliando ad un prezzo ridotto, solo per la Curva Sud.

Aumentati i prezzi, alcuni sono critici

In realtà il prezzo sarà lo stesso delle altre partite, perché in Curva Sud e settore ospiti contro il Catanzaro costerà 15€. Mentre settimana scorsa contro l’Avellino, e tutte le altre casalinghe fin qui giocate in stagione, in Curva Sud si pagava 10€ più diritto di prevendita e nel settore ospiti uguale. La promozione riservata agli abbonati e agli amici/parenti di fatto permette agli abbonati e chi acquisterà il tagiando con loro di pagare sempre 10€. Se da un lato è una scelta condivisibile vista l’importanza del match, da che mondo è mondo quando arriva la capolista le società aumentano i prezzi dei biglietti, resta da chiarire come mai non sia stato fatto anche per i biglietti in tribuna e, viste anche le contestazioni della tifoseria, se non si poteva aspettare qualche altra partita.

Alcuni tifosi sono critici, ma non i più fedeli tra i quali gli abbonati. “È legittimo – ci racconta anonimamente un tifoso – la giornata giallorossa per me era preventivata”. L’abbonato medio invece storce un po’ il naso visto che con l’aumento e poi lo sconto pagherà il prezzo normale, ma capisce che probabilmente è un modo pensa per giustificare l’aumento del prezzo per il settore ospiti. E che di fatto, con la promozione per lui e cinque amici/parenti, farà restare il “prezzo in Curva Sud sempre di 10€ per tutti”.

Altri notano invece come i più critici siano quelli non abbonati e che vengono allo stadio solo ogni tanto e a cui “piace contestare sempre e comunque la società”. La decisione, al di là delle opportunità di incasso della società e il malcontento di alcuni tifosi, ma molto meno di quello che si pensa, rischia invece, se davvero fossero confermati i circa 800 catanzaresi, di far sì la compagine ospite possa essere più di quella locale domenica sugli spalti del Franco Scoglio.

Dove acquistare il biglietto

I biglietti si possono acquistare online sul sito di PostoRiservato.it e in tutti i punti vendita fisici. I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

• Curva Sud

Biglietto intero € 15, più diritti di prevendita;

Prezzo abbonato € 10, più diritti di prevendita;

Ogni abbonato avrà la possibilità di portare fino 5 amici/parenti al prezzo di 10 €

Da 0-7 anni: gratis

Da 7 a 16 anni: 5 €

Donne: 5 €

Over 65: 10 €

• Tribuna Centrale A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita;

• Settore ospiti

Vendita riservata solo in ricevitoria fisica a Catanzaro presso Tabacchi Rotundo, via Della Stazione 28, 88100 – Catanzaro. Vendita possibile esclusivamente con tessera del tifoso. Prezzo: 15 € più prevendita.

Ai tifosi del Catanzaro è riservato il parcheggio dell’Area Verde.

