“Percorsi nuovi dell’abitare”, tirocini prorogati fino ad agosto 2025

Il Comune di Messina e la Messina Social City annunciano la proroga dei tirocini d’inclusione sociale previsti nell’ambito del progetto “Completamento Percorsi Nuovi dell’Abitare”, fino ad agosto 2025.

All’interno di una progettualità più ampia, in cui i tirocini di inclusione rappresentano solo una fase del percorso integrato previsto per i beneficiari e che troverà prossimo compimento proprio negli interventi programmati attraverso il Pn Metro Plus 2021-2027, “la proroga rappresenta una scelta strategica che consente ai beneficiari di consolidare il percorso intrapreso”. Ad oggi, sono stati avviati 600 tirocini d’inclusione sociale in aziende, enti pubblici e realtà del territorio, con l’obiettivo di offrire ai beneficiari l’opportunità di acquisire competenze tecniche e professionali per contribuire a migliorare la loro stabilità socio-economica, ponendo le basi per un percorso di crescita personale e lavorativa.

“Questa proroga, a cui lavoriamo da mesi, dimostra l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale volto a sostenere i percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Il nostro obiettivo è dare ad ogni beneficiario il tempo e gli strumenti necessari per costruire un futuro stabile e dignitoso. Abbiamo destinato ulteriori risorse al progetto perché crediamo fermamente che l’inclusione attiva sia una leva fondamentale per superare condizioni di fragilità e disagio”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

L’assessora alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, ha aggiunto: “Il valore di questo progetto risiede nella possibilità di sostenere concretamente persone e famiglie che vivono in situazioni di particolare difficoltà. I tirocini rappresentano l’inizio di un percorso più ampio, attraverso il quale i beneficiari potranno non solo acquisire competenze professionali, ma anche rafforzare il proprio ruolo all’interno della comunità e del tessuto economico locale. Questo progetto testimonia la volontà dell’amministrazione di offrire opportunità concrete per costruire un futuro più stabile e dignitoso”.

La presidente della Messina Social City Valeria Asquini, ha evidenziato che: “Prolungare il progetto significa accompagnare i beneficiari in un cammino che va oltre l’acquisizione di competenze lavorative. I tirocini rappresentano un primo passo di un percorso che li porterà a sviluppare fiducia nelle proprie capacità e ad inserirsi in contesti che ne valorizzino le potenzialità. Ogni persona coinvolta ha una storia e un percorso da costruire, e il nostro impegno è quello di affiancarli con strumenti e opportunità che possano favorire un cambiamento reale e duraturo, sia sul piano personale che professionale”.

Nelle prossime settimane il Comune di Messina, insieme alla Messina Social City, al Centro per l’Impiego e agli enti ospitanti lavorerà per garantire questo importante percorso di inclusione e crescita che troverà compimento e realizzazione concreta nella programmazione in avvio. Si invita quindi la cittadinanza a prestare attenzione esclusivamente alle comunicazioni ufficiali condivise dal Comune di Messina e dalla Messina Social City. Eventuali voci o informazioni diffuse tramite fonti non autorizzate non devono essere considerate attendibili.