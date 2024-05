“Perdita d’acqua e nessuno interviene”, l’Amam risolve il terzo giorno

Se non si pone tempestivamente rimedio a questo tipo di situazioni, non ha senso prendersela con la siccità

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno venerdì sera passando tra la via Palermo e il viale Regina Elena ho notato questo zampillio da un chiusino dell acqua. Ho chiamato il numero dell’Amam ma non mi ha risposto nessuno. Sabato mattina sono ripassata e la situazione era identica; richiamo l’Amam e non ha risposto nessuno. Allora mi rivolgo ai vigili urbani i quali mi riferiscono che avevano già ricevuto la segnalazione e stavano già cercando di contattare qualcuno all’Amam. Stamattina, lunedì, ripasso e ancora la situazione non era stata risolta. Che spreco di acqua”. Questa è una segnalazione di oggi e nella stessa mattinata Amam è intervenuta e ha risolto l’emergenza, ci ha fatto sapere la presidente Loredana Bonasera, da noi contattata.

Rimane il problema della tempestività dell’intervento e di rinforzare il rapporto tra cittadini e partecipata. Capita spesso che gli utenti ci scrivano, lamentando la necessità di mettersi subito in contatto con Amam. Facciamo dunque un appello a presidente e sindaco Basile perché potenzino questi aspetti.

In generale, sappiamo che le nostre condutture sono vetuste e che si stanno predisponendo interventi strutturali che dovrebbero risolvere stabilmente il tipo di problemi che la segnalazione evidenzia e che risultano particolarmente diffusi. Nel frattempo, però, non è opportuno che l’acqua continui a perdersi e nessuno intervenga per tre giorni o più.

