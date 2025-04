Pergolizzi apre le porte della presidenza del Consiglio comunale ai cittadini

Via al "ricevimento" dall'8 maggio: ecco quando e con che modalità a Palazzo Zanca, a Messina

MESSINA – Il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi ha annunciato che dall’8 maggio aprirà le porte dei suoi uffici ai cittadini con l’obiettivo di “incentivare la partecipazione dei residenti ai processi decisionali e la trasparenza amministrativa”, attraverso il “dialogo diretto tra istituzioni e comunità”.

Dell’iniziativa Pergolizzi aveva già parlato a inizio aprile e ora ha fissato il calendario e le modalità di partecipazione. Si potrà parlare con lui ogni giovedì dalle 16 alle 18 al primo piano di Palazzo Zanca, negli uffici della presidenza del Consiglio comunale. Sarà inoltre possibile chiedere un appuntamento telefonico o via e-mail. Basta chiamare in orario d’ufficio i numeri 090/7722447 o 090/7722753 per fissare un appuntamento o scrivere all’indirizzo presidenza.consiglio@comune.messina.it o su WhatsApp al numero 342/0362415.

Pergolizzi, nell’annuncio, ha spiegato: “Credo fermamente che il confronto diretto con i cittadini rappresenti uno strumento fondamentale per garantire l’efficacia e la legittimazione dell’azione amministrativa. Aprire le porte della Presidenza significa ribadire il dovere delle istituzioni di essere vicine alle persone, ascoltarne le necessità e lavorare insieme per il bene comune.”