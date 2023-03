Pericolo vetri rotti sulla spiaggia a Torre Faro - Tempostretto

Messina. L'inciviltà arriva anche in spiaggia

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Attenzione! Si consiglia, e vi invito seriamente a renderlo noto ai cittadini, di non camminare a piedi nudi lungo la spiaggia sottostante la via Circuito di Torre Faro. Si rischia veramente di farsi molto male a causa di tanti pezzi di vetro sparsi nella sabbia e tra i sassi. Approfittando della bella giornata di domenica 26 marzo io e i miei due figli di otto anni abbiamo raccolto decine e decine di cocci di vetro taglienti in un paio di metri quadrati di spiaggia. Questo fenomeno è dovuto purtroppo alla grande inciviltà delle “persone”, che abitualmente, dopo aver bevuto una birra o bibita, lanciano le bottiglie vuote dalla strada verso la spiaggia sottostante, provocando la rottura delle stesse in tanti pezzi di vetro taglienti sparsi lungo l’arenile”.

Aggiunge l’autore della segnalazione: “Vi invio le foto della raccolta del vetro da noi raccolto, con la speranza che chi ha la competenza provveda il più presto possibile”.

Vetri rotti raccolti nella spiaggia di Torre Faro