Pericolose lastre di amianto nel torrente Cumia - Tempostretto

Nei torrenti di Messina si continua a scaricare di tutto. In questo caso si tratta di eternit, molto pericoloso per l'ambiente e per l'uomo

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ennesimo scempio ambientale perpetrato lungo il torrente Cumia”. Cittadini incivili continuano a disseminare i loro rifiuti nei torrenti cittadini. Non si fa in tempo a ripulirli che subito entrano in azione svuota cantine, persone che non fanno la raccolta differenziata, improvvisati operatori edili.

Tutto questo crea situazioni igieniche non tollerabili e, a lungo andare, determina condizioni di pericolo.