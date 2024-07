Personale del 118, pagamenti in ritardo. Asp Messina rassicura

“Inaccettabile il ritardo nei pagamenti del personale 118. Vanno avanti da ben otto mesi con una modalità ormai diventata prassi, che vede i dipendenti assegnati all’importante servizio di emergenza urgenza senza il giusto riconoscimento economico”.

Lo dichiara Giovanna Bicchieri, segretaria generale Cisl Fp Messina.

“La corretta retribuzione ed incentivazione, la stabilizzazione dei precari, i Dep, gli incarichi professionali, le pensioni… tutto va a rilento, per non dire che siamo in alto mare. Auspichiamo che il manager Cuccì possa rivedere complessivamente l’articolazione apicale dell’azienda, anche completando la sua squadra con le nuove future nomine del Dg e del Ds. Nel frattempo abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che i lavoratori del 118 debbano essere pagati puntualmente e siano oggetto di un meccanismo di retribuzione virtuoso, senza che ciò debba essere necessariamente determinato dall’intervento dei sindacati. Tutto ciò a nostro avviso può avvenire soltanto attribuendo un incarico specifico a qualche funzionario di Asp Messina. Analoga cosa dovrebbe avvenire per le stabilizzazioni, che stanno comportando una grave perdita di chance per i precari che da anni aspettano la meritata stabilizzazione e per le mancate progressioni verticali.”