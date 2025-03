Messina. Ennesima buca stradale, questa volta a Paradiso

Troppe buche nelle strade cittadine. Il Comune di Messina deve intervenire al più presto, al fine di evitare spiacevoli conseguenze

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, segnalo questa buca stradale in Via Consolare Pompea, n. 45, a Paradiso di fronte alla scuola Pietro Donato. Una buca pericolosa per le auto e pericolosissima per chi attraversa e per i mezzi a due ruote”.

Continuano a succedersi le segnalazioni di buche stradali in città. E’ necessario che il Comune di Messina intervenga al più presto, per evitare spiacevoli conseguenze.