Strafalcione in una tabella stradale

Sbagliata la scritta che riporta nella tabella stradale il cognome del cineoperatore Miran Hrovatin, assassinato a Mogadiscio con Ilaria Alpi

La foto che ci è stata inviata mostra una tabella stradale che indica la via dedicata a Miran Hrovatin, il cineoperatore assassinato insieme alla giornalista Ilaria Alpi in un attentato a Mogadiscio, in Somalia. Nella tabella il cognome del cineoperatore è diventato “Hovratin”. E’ proprio il caso di rimediare.