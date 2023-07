Pesce congelato spacciato per fresco, lido multato a Taormina - Tempostretto

Il ristoratore è stato stangato: dovrà pagare 1500 euro di multa

Scattano i controlli a tappeto presso lidi, ristoranti e attività commerciali in genere dei Carabinieri, per verificare il rispetto sia delle regole di igiene e sicurezza alimentare, che quelle che riguardano la sicurezza sul lavoro e le regole di ingaggio dei dipendenti. Ad operare, insieme ai militati della Compagnia, sono stati quindi i Nas di Catania e i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Pesce congelato in un lido della riviera

In un lido balneare con annessa attività di ristorazione, ubicato sulla costa taorminese, i militari hanno sequestrato amministrativamente circa 4 kg di prodotti ittici congelati, non tracciati. Il ristoratore è stato “stangato” con 1500 euro di sanzioni da pagare.

Lavoro nero

Nei negozi e gli esercizi del centro storico, invece, sono stati scoperti 30 lavori totalmente in nero o irregolari. Sanzionati anche diversi ambulanti e sequestrati oltre 400 pezzi di merce di vario genere, come occhiali da sole, prodotti per la telefonia, auricolari, ventilatori portatili, cinture, ed altro ancora.