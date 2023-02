"Pesci morti nel lago di Ganzirri e schiuma a riva" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp di un cittadino al 366.8726275: “Mi trovo oggi 27 febbraio sul lungo lago di Ganzirri e ci sono centinaia di pesci morti. In più è visibile della schiuma bianca alla riva”. Si tratta di un problema sollevato più volte da Tempostretto e che intendiamo continuare ad affrontare fino a quando si troverà una soluzione da parte delle istituzioni.

Pesci morti sul lago e in alcuni casi liquami ricorrono nelle segnalazioni. Secondo il professore ordinario Fabio Marino, ittiopatologo, e lo zoologo Gioele Capillo, ricercatore, dell’Università di Messina, “la risoluzione dovrebbe passar dalla gestione dei flussi di ingresso di acqua di mare attraverso i canali di collegamento lago-mare, che andrebbero mantenuti puliti e gestiti in termini di apertura/chiusura di questi sulla base di dati scientifici. Di fondamentale importanza anche la gestione dell’anello di raccolta delle acque meteoriche e la costante pulizia delle strade in modo da evitare occlusioni dei bocchettoni di raccolta delle acque meteoriche, particolarmente abbondanti negli ultimi periodi e conseguente riversamento negli specchi d’acqua lacustri”.

Articoli correlati