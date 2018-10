Messina Street Food Fest. Migliaia di persone per la prima giornata

Un mix di buon cibo di strada, alta cucina, tanta musica e intrattenimento che si è rivelato vincente fin dall’avvio della manifestazione. Già ieri, nella prima giornata, Messina Street Food Fest ha fatto registrare a piazza Cairoli migliaia di presenze.

Al taglio del nastro, oltre al presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, ha partecipato l’assessore al Commercio Dafne Musolino con i colleghi Vincenzo Trimarchi, Giuseppe Scattareggia e Massimiliano Minutoli.

“Un evento delle proporzioni di Messina Street Food Fest- ha detto il presidente Palella- è stato reso possibile grazie alla co-organizzazione del Comune e ad una squadra affiatata. Quest’anno grandissima attenzione alla sicurezza dei cittadini e tanti accorgimenti per evitare che si creino file, con il raddoppio delle casse e l’attivazione della prevendita già da lunedì scorso. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze gastronomiche e, attraverso il cibo, realizzare momenti di aggregazione che ci fanno sentire comunità”.

“E’un’occasione importante per tutti i cittadini di riappropriarsi di uno spazio come Piazza Cairoli, cuore pulsante di Messina- ha sottolineato l’assessore al Commercio Dafne Musolino- con tanta attenzione alla sicurezza ed al rispetto delle regole. Queste giornate devono poter essere per tutti una grande festa”.

Ieri inaugurata anche l’area show cooking con le performance culinarie di due chef stellati: Pietro D’agostino e Giuseppe Biuso. Molto partecipati gli appuntamenti con l’alta cucina condotti magistralmente dalla giornalista e food blogger Valeria Zingale, con la collaborazione dello chef resident Roberto Di Carlo e del sommelier Salvo Di Bella.

Al termine dei due show sono stati consegnati riconoscimenti all’assessore Musolino, alla dirigente scolastica dell’Istituto Turistico-Alberghiero Antonello per la sinergia instaurata con l’Organizzazione, a Santina Malambrì, dipendente storica di Confesercenti Messina e ai due chef D’Agostino e Biuso.

A partire da oggi e fino a domenica 14 ottobre il Messina Street Food Fest sarà aperto anche dalle 11 alle 15 e tornerà dalle 18 all’1. Anche per questa giornata un ricco programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici, tre show cooking e tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini.

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Regione Siciliana- Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, della Città Metropolitana di Messina, e della Camera di Commercio.