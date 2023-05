"Piazza dell'Arte", torna dopo la pandemia l'appuntamento primaverile atteso dagli studenti universitari - Tempostretto

La manifestazione si svolgerà giovedì 18 maggio e si divide in due momenti

MESSINA – Dopo anni di pausa forzata a causa della pandemia, torna l’appuntamento primaverile atteso dagli universitari messinesi: “Piazza dell’Arte”, evento unico in cui talento, gioia e divertimento si uniscono per regalare una notte di magia. La manifestazione si svolgerà giovedì 18 maggio e si divide in due momenti: l’estemporanea di pittura dalle 9 presso il polo Papardo a cura degli studenti del Liceo artistico Basile ed il concerto dalle 20 a Piazza Cairoli con l’esibizione di band, ballerini, gruppi teatrali e artisti di vario genere. A seguire live show della band special guest: “Legno”.