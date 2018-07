Spaccio di marijuana alla Villetta Quasimodo. Arrestato un 30enne gambiano

Si sono nascosti dietro i cassonetti e sono riusciti a vedere all'interno di Villa Quasimodo un 30enne gambiano che spacciava marijuana ad un ragazzo. I due sono stati perquisiti ed è stata rinvenuta la sostanza.

Il 30enne, un richiedente asilo, è stato arrestato in flagranza e trattenuto per una notte presso le camere di sicurezza della Stazione dei carabinieri di Messina Gazzi. Poi è stato liberato e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Polizia Giudiziaria.

La Villetta Quasimodo, in pieno centro, si conferma purtroppo luogo non adatto alle famiglie e ai bambini, come invece dovrebbe essere.