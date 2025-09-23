Piogge e temporali imminenti anche sul Messinese, verso un anticipo d’autunno

Mutamento meteo in vista per Messina e la sua provincia. E con alti e bassi fino al weekend

Il lunghissimo blocco anticiclonico che ha dominato tutto settembre ha ormai le ore contate. Sul Mediterraneo l’affondo di una saccatura dalla Francia ha aperto una breccia, spostando i massimi di pressione verso i Balcani. Ciò ha favorito l’inserimento di una prima e intensa perturbazione che prendendo in eredità le enormi energie lasciate dall’anticiclone (umidità e calore) ha dato origine alle prime alluvioni lampo fra Liguria, alta Lombardia, e poche ore fa pure sull’Isola di Ischia. Domani la coda di questa perturbazione raggiungerà pure il Messinese, perdendo un po’ di energia.

La città di Messina e la sua provincia si preparano a un mercoledì 24 settembre 2025 caratterizzato da un’evoluzione meteorologica dinamica, con l’arrivo di un’area di instabilità che porterà piogge e temporali, segnando un deciso cambio di passo rispetto alle giornate precedenti. Le previsioni indicano un quadro variabile, con fenomeni localmente intensi e un clima più fresco (o meglio dire temperato), che si protrarrà con alti e bassi fino al weekend.

Prime piogge e rovesci

Domani, mercoledì 24 settembre, il Messinese sarà interessato dal transito di un’area di instabilità proveniente dal Mediterraneo occidentale. Durante la mattinata, il cielo si presenterà da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con possibilità di qualche piovasco isolato, soprattutto nelle aree interne della provincia. Nel pomeriggio, l’instabilità si intensificherà, portando piogge sparse e temporali, localmente di forte intensità. I fenomeni saranno più probabili nelle zone collinari e montuose del Messinese, come i Peloritani e le aree intorno a Taormina e Milazzo, ma non si esclude che anche la città di Messina possa essere interessata da rovesci, intensi, nella seconda parte del giorno. Giovedì 25 l’arrivo del maestrale, con aria più fresca dalla Francia, farà abbassare le temperature, con massime intorno ai +23°C/+24°C e minime notturne prossime ai +18°C +19°C.

Venerdì e il weekend: nuovo peggioramento e instabilità

Dopo una breve tregua nella tarda mattinata di giovedì, un nuovo peggioramento è atteso a partire da venerdì 26 settembre, con l’arrivo di un’ulteriore perturbazione. Piogge e temporali sparsi torneranno a interessare sia Messina che la sua provincia, con fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi, specialmente nelle aree interne e settentrionali del Messinese. Nel weekend, il quadro meteorologico rimarrà instabile, con un’alternanza di fasi piovose e momenti di schiarite. Spazi di sole non mancheranno, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma il rischio di rovesci improvvisi resterà elevato, in particolare sabato e domenica. Le temperature, complice l’afflusso di aria più fresca, si manterranno su tipici del periodo, con massime che difficilmente supereranno i +23°C e minime intorno ai +18°C/+19°C.