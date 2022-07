Piraino. Lite tra vicini di casa, denunciati in quattro - Tempostretto

I carabinieri della Compagnia di Patti hanno identificato 265 persone e 157 veicoli. Le violazioni contestate

PATTI – Divieto di dimora, con prescrizioni, nel Comune di Gioiosa Marea nei confronti di un 23enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi, emessa dal Gip del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento restrittivo che sostituisce la misura meno afflittiva dell’allontanamento dalla casa familiare, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Gioiosa Marea e scaturisce dalle ripetute violazioni delle prescrizioni precedente imposte all’indagato, documentate nell’ultimo mese dai dai militari dell’Arma.

33enne di Gioiosa denunciato per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, nell’ambito dei consueti controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato, in stato di libertà, per guida sotto l’effetto dell’alcol, un 33enne di Gioiosa Marea, sottoposto a controllo mentre era alla guida della propria autovettura. L’accertamento eseguito mediante l’etilometro, ha consentito ai militari dell’Arma di accertare un tasso alcolemico di poco inferiore a 1 G/L. Ne è conseguito il ritiro della patente di guida e l’affidamento dell’autovettura a soggetto terzo, appositamente individuato. I carabinieri della stazione di Patti, invece, hanno denunciato, in stato di libertà, un 19enne del luogo, per guida senza patente reiterata, perché mai conseguita. Il giovane, a cui è stata comminata anche una sanzione amministrativa, è stato sorpreso alla guida del proprio ciclomotore, sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca.

Identificate 265 persone, contestate 22 violazioni al Cds

I militari della stazione carabinieri di Piraino, intervenuti per una lite avvenuta per futili motivi, hanno denunciato, in stato di libertà, quattro persone, facenti parte del medesimo nucleo familiare, nei cui confronti sono state avviate indagini per percosse, lesioni personali e minacce, commessi nei confronti di vicini di casa. Infine, durante il servizio che ha consentito di identificare 265 persone e controllare 157 veicoli, con la contestazione di 22 violazioni al Codice della strada, con la conseguente decurtazione di 37 punti sulla patente di guida, tra cui sei mancate coperture assicurative, con contestuale sequestro amministrativo del veicolo, e due mancate revisioni del veicolo, effettuare 19 perquisizioni, di cui 8 veicolari e 11 personali, controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte a 19 soggetti sottoposti a misure restrittive, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile – sezione Radiomobile di Patti, delle stazioni di Gioiosa Marea e Piraino, hanno complessivamente segnalato all’Autorità amministrativa cinque soggetti, di età compresa tra i 15 e i 27 anni, quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando, nell’insieme, circa 8 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata è sarà inviata al Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina per le analisi chimiche, qualitative e quantitative. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.