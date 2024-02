Piscina Cappuccini, dalla vasca esterna a spogliatoi e tetto: le foto del sopralluogo

I consiglieri della quinta commissione hanno visitato la struttura per osservare lo stato dei lavori in corso e di quelli da fare

MESSINA – Dopo il consiglio comunale in cui si è parlato dei lavori in corso per la sistemazione della vasca esterna della piscina Cappuccini, i consiglieri componenti della quinta commissione, presieduta da Raimondo Mortelliti, hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’impianto per osservare con i tecnici lo stato attuale dell’opera. Non si è parlato soltanto della vasca esterna, che sarà appunto messa in funzione, ma anche del tetto e degli interni, da risistemare in futuro, com’è stato spiegato durante il question time della settimana scorsa.

Lavori conclusi tra fine aprile e inizio maggio

La fine dei lavori per la vasca esterna dovrebbe avvenire tra fine aprile e inizio maggio. Diverso il discorso per il tetto e gli interni. Come ha già spiegato l’assessore Finocchiaro in consiglio comunale su domanda del consigliere Dario Carbone, “gli uffici lavoreranno per reperire i fondi per la pulizia e per reperire quelli per la progettazione, magari con il credito sportivo, per fare ciò che è giusto fare”. Qualora venissero intercettati, “il primo intervento sarà appunto il tetto”.