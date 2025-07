Platì. Dopo la decadenza del sindaco Sergi, il vicesindaco Sarica guiderà il Comune

Il vicesindaco Giovanni Sarica, guiderà il Comune di Platì, fino alle prossime elezioni

PLATI’ – Sarà il vicesindaco Giovanni Sarica a guidare il Comune di Platì, dopo la sentenza definitiva di decadenza nei confronti del sindaco di Platì Rosario Sergi. “Un caro saluto a tutti ed un ringraziamento per il sostegno ricevuto, l’obiettivo di autogoverno dovrà sempre essere per tutti noi prioritario, mantenendo ferma la nostra fiducia nella Costituzione e nelle istituzioni repubblicane” , ha commentato l’ormai ex sindaco. Il vicesindaco guiderà il Comune di Platì, fino alle prossime elezioni. “La passione di Rosario Sergi per Platì e il costante lavoro per il benessere della comunità resteranno un esempio per tutti noi”, è quanto ha commentato Sarica. “Il mio impegno sarà volto ad ascoltare i cittadini e a lavorare in sinergia con l’intero consiglio comunale. In questo momento di cambiamento invito tutti a rimanere uniti e partecipativi, per costruire insieme un futuro prospero per Platì”.

