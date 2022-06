Playoff serie D1, quattro circoli messinesi in corsa per la promozione - Tempostretto

Circoletto dei Laghi, Ct Brolo, Ct Vela Messina e Taormina Sporting Club domenica prossima potrebbero festeggiare la promozione in Serie C di tennis

Disputate domenica 12 giugno le sfide di andata per i circoli che cercano la promozione in Serie C di tennis per l’anno prossimo. Quattro le squadre messinesi impegnate in questi playoff di D1 maschile, potevano essere cinque ma nel turno precedente il fato ha messo contro Brolo e Venetico, con i primi che hanno avuto la meglio nel derby.

Dopo il primo confronto contro i rispettivi avversari in finale Brolo, Circoletto dei Laghi, Ct Vela Messina e Taormina Sporting Club possono ancora giocarsi la promozione e tre di questi circoli potranno puntare sul fattore casa al ritorno, un grosso vantaggio, domenica 19 giugno.

I racconti dai campi

Ottimo pareggio in trasferta per il Circoletto dei Laghi, grandi protagonisti di giornata Rosario Lanza e Ivan Romeo (nell’immagine in evidenza). Rosario vince il suo singolare contro Tenerello 76 62 ed il doppio 76 75, Ivan cede 64 al terzo il suo singolare a Zuccarello ma dà il suo contributo fondamentale nel doppio che in rimonta è valso il pareggio finale per 2 a 2. In precedenza Alessandro Vita, poco a suo agio sulla terra rossa, aveva perso il suo singolare 61 76 con Falsaperna. Domenica la gara di ritorno decisiva sui campi in erba sintetica di Torre Faro.

Giusto pareggio quello tra il Ct Brolo “Pistì” e Match Siracusa, alle importanti e convincenti vittorie di Francesco Scaffidi Mancosale e Calogero Saieva, fanno da contraltare le sconfitte di Giovanni Spinosa e del doppio inedito, Giovanni Spinosa/ Carmelo Torre per il circolo di Brolo. In casa la formazione messinese non riesce ad arginare l’ottimo Giovanni Cassibba, il migliore dei siracusani, quindi il discorso promozione è rimandato a domenica. Una difficoltà in più sarà quella di giocare sulla terra rossa del Match Ball Siracusa.

Vittoria per il Ct Vela Messina del capitano Spatari. Nella gara di andata in programma ad Aci Castello i peloritani si impongono per 3-1 nonostante le assenze di Giorgio Ragno ed Enrico Egitto bloccati da un improvviso attacco febbrile. Grandi protagonisti sono Francesco Varsalona e Federico Gargano che vincono i rispettivi singolari e il doppio che assicura la vittoria. Cede il nuovo acquisto Michelangelo Giuffrida al debutto con la maglia del Ct Vela Messina. La gara di ritorno che vale la promozione in serie C si disputerà domenica in viale della Libertà.

La formazione del Taormina Sporting Club. Da sinistra Mario Quattrocchi, al centro Marcello Conti e a destra Giuseppe Quattrocchi

Importante vittoria in trasferta per Taormina che a Gela, sui campi dell’Eschilo Tennis Club, ha superato la formazione di casa per 3 a 1. Mario Quattrocchi e Giuseppe Quattrocchi, vincono i rispettivi singolari contro Giulio Quattrocchi e Manuel Potenza. Segue per il circolo jonico la sconfitta dell’under Marcello Conti. Ma i fratelli Quattrocchi risolvono la contesa nel doppio superando la coppia dell’Eschilo Tc Potenza/Potenza.

Risultati andata playoff

Ct Brolo – Match Ball Siracusa 2-2

Tennis School Montekatira – Circoletto dei Laghi 2-2

Aci Castello – Ct Vela Messina 1-3

Eschilo Tc – Taormina Sporting Club 1-3