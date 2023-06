Plumcake allo yogurt: il dolce perfetto da colazione - Tempostretto

Una torta soffice, umida e buonissima che garantisce leggerezza e dà una carica di buonumore

Vogliamo fare una buona colazione dolce senza sentirci in colpa? Vogliamo mangiare qualcosa di delizioso che ci metta di buon umore ma che sia leggera, soffice e umida da sciogliersi in bocca senza che poi abbiamo rimorsi di coscienza?

Ecco il dolce perfetto da colazione che risponde ai nostri quesiti: il plum-cake allo yogurt.

Facile da realizzare e semplice nei suoi ingredienti è la torta perfetta che risponde ai nostri fabbisogni nutrizionali e soddisfa i nostri desideri emozionali di fare una colazione con poche calorie e tanto gusto. Certo ci dobbiamo limitare con le quantità ma così avremo ottenuto la quadratura perfetta.

La ricetta che vi propongo è veramente molto facile da fare e semplice da realizzare in pochissimi minuti; ne bastano tre….promesso! Il risultato vi stupirà.

Non avremo bisogno di un frullino, di montare le uova con lo zucchero di amalgamare la farina con una spatola etc etc ma di un semplice mixer a boccale per contenere tutti gli ingredienti in quanto useremo il principio dell’omogenizzazione degli ingredienti. Quindi come vedete una tecnica semplice e veloce ma che vi darà un risultato spettacolare.

Ingredienti

300 gr di farina 00, 50 gr di fecola di patate, 250 gr di zucchero al velo, 200 gr di olio di semi di girasole o di arachidi, 150 gr di yogurt greco o di kefir, 16 gr di lievito in polvere per torte, 5 uova, 4 gr di sale, semi di una bacca di vaniglia.

Mettiamo tutti gli ingredienti, che devono essere a temperatura ambiente, dentro il bicchiere capiente del mixer ed avviamo per 3 minuti in modo da farli amalgamare perfettamente. Imburriamo degli stampi da plum-cake e li spolveriamo di farina o in alternativa li foderiamo con la carta forno.

Io ho usato due stampi in alluminio usa e getta (li trovate in qualunque supermercato). (Foto 1)

foto 1

Importante: Vi consiglio di versare l’impasto fino a metà della capienza dello stampo, visto che lieviterà parecchio in cottura, ed eviterete che la massa esca fuori del contenitore.

Dopo aver versato l’impasto nei contenitori, con una spatola bagnata nel burro fuso infilatela al centro dello stampo per avere in cottura la classica crepa centrale tipica del plumcake

foto 2

Cuociamo in forno statico a 180° per circa 45-50 minuti. Ci serviamo di uno stuzzicadenti per verificare che la cottura all’interno sia completa dopo circa 40 minuti non prima.

foto 3

Il plum-cake è pronto…buona colazione!

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo