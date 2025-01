Pnrr, il Comune di Messina nomina i quattro responsabili del controllo

Basile sabato scorso ha parlato del record di Messina: "Prima in Sicilia per fondi dedicati all'edilizia residenziale pubblica"

MESSINA – Il Comune di Messina ha nominato quattro responsabili del controllo dei fondi Pnrr assegnati alla città. Saranno Salvatore De Francesco, Pietro Certo, Antonino Cardia e Antonio Amato, rispettivamente dirigenti dei dipartimenti Servizi alla persona e alle imprese, Servizi manutentivi, Servizi ambientali e Servizi tecnici.

Ogni amministrazione, infatti, deve dotarsi da regolamento di un “sistema di gestione e controllo” in grado di vigilare e individuare già prima dell’avvio dei progetti eventuali casi di corruzione o conflitti di interessi, ma che possa anche gestire tutte le procedure durante e dopo i lavori stessi, come monitoraggio e rendicontazione. Con la determinazione n.16 del 7 gennaio, a firma del direttore generale Salvo Puccio, sono stati nominati i quattro responsabili.

Cos’ha detto Basile a inizio anno

Pochi giorni fa è stato Federico Basile a parlare dei fondi Pnrr. Il sindaco ha sottolineato il ruolo della città: “Messina è prima in Sicilia per fondi Pnrr dedicati all’edilizia residenziale pubblica. Con 303 milioni di euro stanziati per 25 progetti, la nostra città si posiziona al primo posto tra le province siciliane, dimostrando che la politica del fare porta risultati concreti. A chi prova a criticarci senza guardare ai fatti, rispondiamo con i numeri: questo è il frutto di un impegno costante e di una buona amministrazione. Non parole ma progetti concreti che trasformeranno Messina e miglioreranno la qualità della vita dei cittadini”.