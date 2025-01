Edilizia residenziale pubblica, “Messina prima in Sicilia per fondi Pnrr”

Le dichiarazioni del sindaco Federico Basile: "330 milioni per 25 progetti"

MESSINA – Federico Basile, sindaco di Messina, annuncia un primato per la città dello Stretto. “Messina è prima in Sicilia per fondi Pnrr dedicati all’edilizia residenziale pubblica. Con 303 milioni di euro stanziati per 25 progetti, la nostra città si posiziona al primo posto tra le province siciliane, dimostrando che la politica del fare porta risultati concreti. A chi prova a criticarci senza guardare ai fatti, rispondiamo con i numeri: questo è il frutto di un impegno costante e di una buona amministrazione. Non parole ma progetti concreti che trasformeranno Messina e miglioreranno la qualità della vita dei cittadini”, scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

Continua Basile (nella foto con il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Mondello): “La rigenerazione urbana del progetto Pinqua, i nuovi alloggi con fondi ministeriali e il risanamento delle aree sbaraccate, con i Piani urbani integrati, sono solo alcuni esempi. Opere finanziate con i fondi che il Comune di Messina è riuscito ad ottenere vincendo i vari bandi pubblici. Messina è un esempio di come il Piano nazionale per la ripresa e resilienza possa diventare un’opportunità reale per il nostro territorio. Avanti così! Messina cresce, e lo fa con i fatti”.

Articoli correlati