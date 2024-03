Il Gal Nebrodi Plus contro l’analfabetismo digitale

Nuova iniziativa dal Gal Nebrodi Plus, che nell’ambito della misura 1.7.2. del Pnrr punta a contrastare l’analfabetismo digitale

CAPO D’ORLANDO – Chiamata a raccolta per contrastare l’analfabetismo digitale. Il Gal Nebrodi Plus punta ad una serie di iniziative sulla questione, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle competenze digitali di base nell’ambito della misura 1.7.2. del PNRR.

«L’approccio utilizzato -si legge in una nota- consisterà nell’attivazione di servizi di facilitazione e formazione forniti dai cosiddetti Facilitatori Digitali, che lavoreranno in sinergia con le principali aziende del settore tecnologico e digitale con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il potenziale del territorio anche in chiave digitale».

Adesso si punta a coinvolgere enti di formazione, associazioni, scuole, università e rappresentanze sindacali e professionali al fine di far partire il progetto. L’auspicio, spiegano i portavoce del Gal Nebrodi Plus, è di raggiungere oltre 12.000 persone entro il 2025.

Il progetto sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 marzo presso l’aula consiliare del Comune di Capo d’Orlando.