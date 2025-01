Poker della Jsl Women a Vittoria nel triangolare di Coppa Italia

La formazione neroverde di Eccellenza ha prevalso grazie alel reti di Fiorente, Nigito, Colandrea e Meneghini. Domenica la sfida in casa contro l'Unime per il passaggio del turno

La Junior Sport Lab Women continua a vincere e convincere. Nella sfida esterna di Coppa Italia di Eccellenza, la squadra neroverde si è imposta per 4 a 0 sul campo del Vittoria Fc grazie ai gol messi a segno da: Giordana Fiorente, Karima Nigito, Arianna Colandrea ed Elisa Meneghini. Domenica sfiderà, sul sintetico del Comunale di Brolo, la forte Ssd UniMe per il passaggio del turno.

“Abbiamo fornito un’ottima prestazione, una delle migliori della stagione – commenta il tecnico Carmelo Emanuele – Avevamo, forse per la prima volta, una certa pressione addosso, perché dovevamo necessariamente assicurarci l’intera posta in palio e preferibilmente con due reti o più di scarto per poi avere il doppio risultato nell’ultima decisiva partita del triangolare. Le ragazze sono state impeccabili in fase difensiva ed in attacco hanno prodotto numerose occasioni, finalizzandone quattro. Sono soddisfatto perché l’intera rosa sta crescendo. Le subentranti hanno fornito un prezioso contributo alla causa”.

Ora testa al match contro la Ssd UniMe. “Ci attende una gara impegnativa contro un avversario di valore, che ha qualcosina in più di noi. Un gap che proveremo a colmare in questa stagione, ma non so se ci riusciremo pur non essendo molto distanti da loro. Il gruppo ci sta sorprendendo positivamente e cercheremo di giocarcela alla pari. Servirà la gara perfetta per passare il turno. Avere due risultati su tre, in casa, rappresenta un vantaggio, ma occorrerà pensare unicamente a dare il massimo su ogni pallone. Centrare la finale sarebbe già un prestigioso traguardo raggiunto”. Poi ci sarà un altro obiettivo. “Per quanto riguarda la “Poule Promozione”, sarà importante essere competitivi contro ogni rivale e se dovessero girare bene alcuni incontri potremo alzare l’asticella delle ambizioni”.