Poker di medaglie per l’Atletica Savoca al campionato regionale Ragazzi

Al "Pippo Di Natale" di Siracusa Carrolo conquista l'argento nella 2km di marcia, bronzi per Maimone (1000m), Carnabuci (60m) e Gilardi (vortex)

Poker di medaglie per l’Atletica Savoca ai Campionati Regionali Individuali Ragazzi/e, che si sono svolti al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa. La manifestazione FIDAL, riservata ai nati negli anni 2012 e 2013, è stata organizzata dalla Running Modica. “Siamo orgogliosi e soddisfatti di quanto fatto a Siracusa – commenta l’allenatore degli “orange” Antonello Aliberti – L’Atletica Savoca si è confermata ad alti livelli, dando il massimo in ogni prova per annullare il gap tecnico, accumulato nei due anni trascorsi lontano dalla pista”.

Medaglie e piazzamenti dell’Atletica Savoca

Passando ai podi aretusei, Marta Carrolo è la nuova vice campionessa siciliana dei 2 km di marcia e si è piazzata sesta nei 60 ostacoli. Bronzo per Marta Maimone nei 1000 metri (quinta nei 60 metri), Carmelo Carnabuci nei 60 metri piani (quarto nei 60 ostacoli) e Tommaso Gilardi nel lancio del vortex. Ottimi quarti posti per Valentina Nicotra nel salto in alto, Elena Cacciola nel vortex e Claudio Lo Re nei 2 km di marcia. Quinti Mariangela Costa nei 60 ostacoli e Mattia Trovato nel lungo e nel getto del peso. Settima Ilenia Brancato nel peso, alla sua prima esperienza con la maglia dell’Atletica Savoca. Bene, infine, Michela Triolo nel peso e nel vortex, Carmelo Spataro nel vortex nei 60 metri e Fabrizio Nicita nei 60 metri piani e nei 60 ostacoli, nonostante il ritardo nella preparazione ed alcuni problemi fisici.