Poker di reti per la prima vittoria in casa del Città di Sant'Agata - Tempostretto

Torna alla vittoria la formazione biancazzurra in Serie D. L'Academy femminile sconfitta in Serie C dalla Roma

SANT’AGATA DI MILITELLO – Con una grande prestazione, il Città di Sant’Agata supera il San Luca, archivia nel migliore dei modi la sconfitta di Ragusa e brinda al primo successo casalingo. La squadra di mister Vanzetto, oggi squalificato e sostituito in panchina da Raffaele Ferioli, ha mostrato trame di ottima fattura, concedendo poco o nulla all’avversario, e dimostrando anche carattere. Nulla da fare invece per l’Academy Sant’Agata, la formazione femminile era impegnata in trasferta contro la Roma Calcio Femminile ha subito un pesantissimo parziale di 5-0 nella Capitale.

Città di Sant’Agata – San Luca 4-1

Il match non ci mette molto a decollare e già al 4′ ci sono le proteste locali per una trattenuta in area su Morleo, il direttore di gara, fa cenno di proseguire. Un minuto dopo Bonfiglio pesca in area Vitale che gira con buona tempestività, la mira però risulta alta. Su ribaltamento di fronte Levaque pesca Maesano ma il tuo tentativo di lob viene intercettato agevolmente da Curtosi. Dopo una conclusione di Vitale dal limite terminata alta, al 16′ il Città di Sant’Agata passa. Bonfiglio lavora un buon pallone e dal fondo scarica per l’inserimento di Morleo che con delizioso tocco d’esterno non lascia scampo a Vittorio. I biancoazzurri giocano bene ed al 15′ potrebbero raddoppiare con Maesano che conclude al meglio un’azione spettacolare ed obbliga l’estremo ospite a rifugiarsi in angolo. I padroni di casa sembrano in controllo, ma al 22′ arriva il pari ospite. Dopo un salvataggio sulla linea di Morleo su conclusione di Signorelli, sulla respinta si avventa Pelle che mette in porta il pallone dell’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo, i calabresi ci provano con Levaque, ma il suo tiro a giro finisce sul fondo.

Il Città di Sant’Agata si scuote e prende d’assalto la metà campo ospite. Al 26′ un tiro di Bonfiglio finisce alto. Al 27′ Bonfiglio liberato a tut per tu col portiere da una superba giocata di Vitale, spara su Vittorio in disperata uscita, Al 43′ ci prova ancora Maesano risulta provvidenziale la deviazione di Fiumare. Sul finire di prima frazione i padroni di casa in due circostanze reclamano il penalty. Al 45′ Nemia frana su Bonfiglio ed un minuto più tardi il colpo di testa di Casella carambola sul braccio di un difensore, in ambo le circostanze Pizzi di Bergamo fa continuare il gioco.

Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia e dopo un tiro di Mazzamuto al 58′ finito alto di poco, al 60′ ci sono nuove proteste locali per un fallo in area ai danni di Casella. Il Città di Sant’Agata spinge e meritatamente passa al 75′, quando Morleo dai 16 metri manda il pallone ad insaccarsi sotto l’incrocio dei pali. Il gol dà ulteriore sprint ai padroni di casa che al 76′ fanno tris con una splendida girata al volo di Vitale che sfrutta al meglio un cross di Squillace. In casa San Luca piove sul bagnato, essendo che un minuto dopo la squadra di mister Cozza resta in 10 causa l’espulsione di Maesano. Al minuto 88 ecco il poker dei biancoazzurri. Sventagliata di Monteiro sulla corsa di D’Aleo che entra in area e trafigge Vittorio per il definitivo 4-1.

