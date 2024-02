Policlinico di Messina, consegnata la nuova area di Terapia intensiva con 16 posti letto

Si tratta di un reparto di nuova attivazione

MESSINA – Primo passo nel programma di consolidamento dell’area dell’emergenza urgenza dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina. Consegnata oggi in via ufficiale la nuova area di Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, dotata di 16 posti letto, presente al padiglione C. Si tratta di un reparto di nuova attivazione, già previsto nel programma di interventi dell’ex soggetto attuatore e inserito nel potenziamento della rete ospedaliera siciliana.

“Una consegna molto attesa – sottolinea il nuovo manager dell’Aou Giorgio Giulio Santonocito – che ci permette di cominciare ad avviare un programma progressivo di riaperture, definendo meglio il percorso del paziente che necessita di cure intensive”.

“Il potenziamento di tutta l’area dell’emergenza urgenza, con in primis il completamento del Pronto Soccorso Generale – aggiunge la rettrice Giovanna Spatari – rappresenta di certo una priorità a cui stiamo ponendo molta attenzione. La consegna dei posti letto di terapia intensiva costituisce di certo un’opportunità per pianificare meglio tutte le attività da portare avanti su questo fronte”.

Sabato interruzione temporanea della luce

Nella giornata di domani, sabato 24 febbraio, al Policlinico sono interventi di manutenzione straordinaria che comporteranno una interruzione temporanea della luce al padiglione F, per circa un’ora dalle 7 alle 8, e il blocco dei sistemi informativi aziendali e delle linee telefoniche dalle 6 alle 10. Per tale ragione tutte le eventuali attività chirurgiche di urgenza del Padiglione F saranno gestite nelle sale operatorie del padiglione E. Il laboratorio centralizzato del padiglione F domani resterà chiuso al pubblico. L’Azienda si scusa per il disagio e consiglia ai cittadini di recarsi al Policlinico – nelle ore indicate – solo se strettamente necessario.

Articoli correlati