 Policlinico di Messina, dal 14 aprile un ambulatorio dedicato a chi soffre di endometriosi

Policlinico di Messina, dal 14 aprile un ambulatorio dedicato a chi soffre di endometriosi

Redazione

Policlinico di Messina, dal 14 aprile un ambulatorio dedicato a chi soffre di endometriosi

venerdì 27 Marzo 2026 - 14:30

Il 28 marzo è la giornata mondiale

Il 28 marzo si celebra la giornata mondiale dell’endometriosi. Il Policlinico di Messina, con l’Unità di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal prof. Stefano Cianci, ha da tempo avviato un percorso per offrire alle donne un riferimento per il trattamento di questa patologia.

Per tale ragione dal 14 aprile sarà operativo un ambulatorio dedicato, con un team di specialisti che accompagnerà la paziente in ogni fase di trattamento. È stato, infatti, strutturato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per seguire un protocollo organizzato che guida diagnosi, trattamento e follow up in modo coordinato tra diversi specialisti.

Fanno parte dell’équipe che si occupa di questa patologia i medici Stefano Cianci, Roberta Granese, Paola Romeo, Annalisa Retto, Alessandra Tassone e Ludovica Mangano.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere via mail a pdta.endometriosi@polime.it o telefonare chiamando il numero 090 2213508 (dal lunedì al sabato dalle 11:30 alle 13).

“L’attivazione di questo ambulatorio – sottolinea il prof. Cianci – rientra in un progetto di potenziamento dell’offerta di servizi e assistenza alle nostre pazienti che stiamo portando avanti già da tempo. L’endometriosi è una patologia cronica dolorosa che incide fortemente sulla qualità di vita; l’ambulatorio nasce anche per effettuare diagnosi più tempestive, in linea con quanto descritto anche dalle linee guida internazionali, evitando accertamenti tardivi che possono peggiorare l’andamento della malattia e la sintomatologia clinica”. 

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