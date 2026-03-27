Anfiteatro di Camaro San Paolo, ecco la gara d’appalto

Dopo l'aggiudicazione e la consegna, i lavori dureranno sette mesi

E’ stata pubblicata la gara per la rifunzionalizzazione ed il completamento dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. Il progetto prevede al piano terra dell’arena da 500 posti, la realizzazione di spazi per le associazioni della Municipalità ed una sala multifunzionale, che possano fungere da presidio costante per la piazza e il parco adiacenti sui quali si estendono con i rispettivi dehors. La cavea dell’arena si affaccia su un palcoscenico circolare, uno spazio che potrà ospitare spettacoli, cinema all’aperto ed eventi lungo tutto il corso dell’anno, ma che, nella quotidianità, diventa un parterre per gli incontri e gli sport di quartiere dove, grazie al disegno a terra delle linee dei diversi campetti, i ragazzi potranno giocare a basket come a calcetto o a volley, animando uno spazio pubblico che per sua natura deve essere vitale e vissuto.

“La Struttura Commissariale sta puntando molto sulle opere di riqualificazione del territorio e senza dubbio l’anfiteatro di Camaro San Paolo può diventare un fiore all’occhiello non solo per la Municipalità ma per tutta la città- dichiara il sub commissario al risanamento Santi Trovato-. Sarà uno spazio da vivere per molteplici occasioni, dallo sport all’associazionismo, dagli spettacoli agli eventi, alle mostre, agli incontri culturali. Il risanamento è anche questo, rinsaldare il legame tra i cittadini e il territorio”.

SCHEDA

Importo dell’opera un milione e 900 mila euro.

Rup ingegnere Giuseppe Frigione.

Progettisti: arch. Paolo Giulio Brescia, ing. Massimo Muscolino

I tempi di completamento, dalla data di avvio lavori, sono di 212 giorni.