Policlinico di Messina. Giornata delle ostetriche, consulenze per le donne in dolce attesa - Tempostretto

Accrescere la consapevolezza e accompagnare le donne in gravidanza per poter vivere la nascita del proprio bimbo nel modo migliore

Venerdì 5 maggio – dalle 9:30 alle 13 – nell’aula magna del Padiglione NI (piano 2) – le ostetriche dell’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Gaetano Martino, diretta dal prof. Alfredo Ercoli – in occasione della giornata internazionale a loro dedicata – hanno organizzato una mattinata informativa destinata alle donne che si apprestano a diventare mamme.

C’è chi affronta questa esperienza per la prima volta e chi, invece, l’ha già vissuta, ma in entrambi i casi la giornata rappresenta un’opportunità per conoscere, acquisire consigli utili sull’alimentazione in gravidanza, sull’allattamento e in generale su tutto ciò che riguarda l’attesa e il puerperio. Una circostanza in cui, al tempo stesso, ci si potrà confrontare più da vicino con le ostetriche che potrebbero essere presenti al momento del parto.

Nel 2023 la Giornata internazionale dell’Ostetrica ha come tema “Finalmente insieme: le cure ostetriche dalle prove alla realtà” ed è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica anche sul ruolo chiave che questa professione riveste nella promozione della salute della donna e del nascituro.