Policlinico di Messina, giovedì al via la nuova edizione del corso preparto

Terza edizione del corso di accompagnamento alla nascita promosso dall’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’AOU G. Martino. Ecco come partecipare.

MESSINA – Al via la terza edizione per il 2024 del corso di accompagnamento alla nascita promosso dall’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’AOU G. Martino di Messina.

Sette in tutto gli appuntamenti previsti, a cui possono partecipare tutte le future mamme che lo desiderano. Per accedere è necessaria l’impegnativa del proprio medico curante per training prenatale (codice 9337); per ulteriori informazioni sul corso è possibile contattare l’ambulatorio prenotazioni allo 0902213569 (ogni pomeriggio dalle 14 alle 19) o scrivere via mail all’indirizzo ostetricia.ginecologia@polime.it

Il primo appuntamento introduttivo sarà giovedì 28 Novembre, mentre i successivi incontri sono stati pianificati il sabato mattina, dalle 11 alle 13 nell’aula al piano 1 del Padiglione NI.

Molteplici i temi scelti anche per questa seconda edizione del corso, strutturato per preparare le donne a vivere al meglio questo momento così importante della vita: La fisiologia del travaglio e del parto, le vaccinazioni in gravidanza; Il dolore del travaglio di parto. Il respiro. Le posizioni antalgiche; Le modificazioni di umore in gravidanza e nel post-partum; Partoanalgesia in travaglio di parto, Prima Assistenza e cura del neonato, La preparazione del perineo. Il puerperio e l’Allattamento al Seno. Novità di questa edizione l’integrazione di alcune nozioni importanti legate ad un progetto di prevenzione a cura della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Messina.

Tra i servizi offerti alle donne che scelgono l’Azienda Ospedaliera Universitaria per partorire vi è anche la possibilità di usufruire della partoanalgesia. Presente un team di anestesisti dedicato all’area materno infantile che H 24 può intervenire per praticare la partoanalgesia e assistere la paziente durante tutta la fase del parto. Una possibilità, quella della analgesia durante il parto, che può essere valutata già durante la fase di preospedalizzazione, quando vengono eseguiti tutti gli esami del prericovero, tra cui la visita con l’anestesista.

Ecco tutti gli incontri previsti

Giovedì 28 Novembre: Introduzione del Corso. La fisiologia del travaglio e del parto. A cura del Prof. Ferdinando Gulino e della Dott.ssa Serafina Villari. Vaccinazioni in gravidanza a cura del Prof. Raffaele Squeri e della Prof.ssa Genovese.

Sabato 30 Novembre: Il dolore del travaglio di parto. Il respiro. Le posizioni antalgiche; a cura della Dott.ssa Gaia Saitta

Sabato 7 Dicembre: Modificazioni di umore in gravidanza e nel post-partum; a cura della Prof.ssa Melania Mento.

Sabato 14 Dicembre: Partoanalgesia in travaglio di parto; a cura del Dott. Luca Sinardi

Sabato 21 Dicembre: Prima assistenza e cura del neonato; a cura della Dott.ssa Nina Paolata

Sabato 11 Gennaio: La preparazione del perineo. Il puerperio; a cura della dott.ssa Elisa Costanzo

Sabato 18 Gennaio: Allattamento al seno; a cura della Dott.ssa Vincenza Nardacchione. Progetto “B.I.R.B.A.” a cura della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Messina.