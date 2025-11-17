 Policlinico di Messina. Risolto il guasto telematico che bloccava prelievi e ticket

Redazione

lunedì 17 Novembre 2025 - 11:22

Terminali in tilt dalle 8 del mattino e ripristinati alle 11.30

Situazione di stallo stamani al Policlinico Universitario di Messina. A causa di un improvviso guasto telematico, l’intera attività ambulatoriale e amministrativa dell’ospedale è stata completamente paralizzata.

I disagi si sono manifestati fin dalle prime ore della mattinata. Gli utenti, molti dei quali in fila dalle 7:15, hanno trovato i terminali di accettazione e pagamento bloccati a partire dalle 8.

Servizi stoppati

L’impossibilità di svolgere le operazioni più elementari ha creato lunghe code e forte frustrazione tra i cittadini. Le operazioni interrotte includono l’accettazione dei prelievi, il pagamento dei ticket sanitari e tutti i servizi ambulatoriali che richiedono l’utilizzo del sistema informatico.

La risposta del Policlinico

Contattato per chiarimenti, riconosce l’entità del problema. “Si è bloccato il server che gestisce i servizi ambulatoriali. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema e per consentire il ripristino nel più breve tempo possibile”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30

Alle 11.30 il guasto è stato riparato.

