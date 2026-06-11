 Policlinico di Messina. Prima mamma, poi dottoressa: la laurea arriva in ospedale dopo il parto

Policlinico di Messina. Prima mamma, poi dottoressa: la laurea arriva in ospedale dopo il parto

Redazione

Policlinico di Messina. Prima mamma, poi dottoressa: la laurea arriva in ospedale dopo il parto

giovedì 11 Giugno 2026 - 12:45

Parto naturale dieci giorni prima del previsto. Così una 26enne si è laureata in Scienze Giuridiche da remoto, dall'ospedale

MESSINA – Una duplice emozione. È quella vissuta da una neo-mamma che ieri, al Policlinico di Messina, a meno di 48 ore dal parto, si è laureata da remoto in scienze giuridiche direttamente dalla stanza dell’ospedale. 

Maurizio, 3,160 kg, doveva nascere intorno al 20 giugno, ma ha avuto fretta di venire al mondo spiazzando un po’ la mamma che, considerando la data presunta del parto, aveva ritenuto di poter fare in tempo a conseguire il titolo prima della nascita. Un’opportunità di certo resa possibile dalla ripresa celere che il parto naturale consente.

Diana Cariolo, 26 anni, racconta: “Mi sento ancora un po’ frastornata per le tante emozioni vissute. Ringrazio l’ospedale per la sensibilità dimostrata e per avermi agevolato, anche sul piano logistico, per completare il mio percorso”.

“Auguriamo alla mamma e al piccolo Maurizio un futuro felice e pieno di soddisfazioni – ha detto la direttrice amministrativa del Policlinico, Elvira Amata. È una gioia sapere che il nostro ospedale è stato scenario di un momento doppiamente felice che, di certo, resterà impresso nella memoria di questa famiglia”.

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