Policlinico, ripartono i lavori al Pronto soccorso. Tutto fermo al Papardo - Tempostretto

Il deputato regionale Lombardo: "Il commissario per l'emergenza covid Schifani chiarisca come intende procedere..."

MESSINA – “Dopo le sollecitazioni dei giorni scorsi, diverse interlocuzioni e dopo due mesi di stop stamattina sono ripresi i lavori per il completamento del Pronto soccorso del Policlinico di Messina”. A darne notizia il deputato regionale di Sud chiama Nord-Sicilia Vera Giuseppe Lombardo. “I lavori – spiega – dovrebbero durare da 4 a 6 mesi, ma è necessario che la Regione provveda subito alla copertura finanziaria della spesa che come spiegato già nelle scorse settimane è destinata ad aumentare da 3 milioni e 835mila euro a 6 milioni 584mila rispetto alla prima perizia di variante. Questa mattina – aggiunge – ho sollecitato nuovamente il presidente della VI Commissione Salute, Laccoto, perché metta immediatamente in calendario la nostra richiesta di audizione per avere dal Commissario delegato Covid Schifani la certezza della copertura, intanto, per completare i 59 interventi del piano di potenziamento della rete ospedale avviati. Al Papardo, invece, questa mattina, nonostante sia stata approvata lunedì scorso la perizia di variante con determina numero 121, che fa alzare i costi dagli iniziali 681 mila euro a circa 1 milione e 400mila euro euro, sul cantiere non si è visto nessuno. Il potenziamento della rete ospedaliera – chiosa Lombardo – non può restare sulla carta come propaganda del precedente Commissario Delegato Nello Musumeci, ma deve essere attuata immediatamente e non solo per i 59 interventi avviati, ma anche gli altri 25 programmati e mai avviati”.