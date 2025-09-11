 Regionali Calabria. Schlein: "diritto alla salute non si calpesta, più assunzioni nella sanità calabrese"

Regionali Calabria. Schlein: “diritto alla salute non si calpesta, più assunzioni nella sanità calabrese”

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Schlein: “diritto alla salute non si calpesta, più assunzioni nella sanità calabrese”

Tag:

giovedì 11 Settembre 2025 - 19:33

Schlein ha incontrato il Comitato per la tutela della salute di Polistena, oltre a medici e infermieri dell’ospedale

POLISTENA – “Non possiamo permettere che in Calabria i cittadini rinuncino alle cure nel sistema pubblico e siano costretti a rivolgersi al privato: così si calpesta il diritto alla salute, e questo non è accettabile”. Con queste parole la segretaria del Pd, Elly Schlein, in visita all’ospedale di Polistena per sostenere la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione, ha ribadito la sua posizione. Presenti anche il segretario regionale dem e parlamentare Nicola Irto e il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

schlein

Schlein ha incontrato il Comitato per la tutela della salute di Polistena, oltre a medici e infermieri dell’ospedale. “Il personale ci ha chiesto di essere messo nelle condizioni di lavorare: servono nuove assunzioni perché oggi sono costretti a turni massacranti”, ha spiegato. “Se non si interviene, significa che questa destra punta a una sanità basata sul portafoglio dei cittadini, mantenendo lunghe liste d’attesa, che in Calabria – come ci ha confermato il Comitato – si sono addirittura allungate. È inaccettabile: il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione deve essere garantito a tutti”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Scuolabus, da lunedì ricomincia il viaggio per 900 bambini VIDEO
Villa Quasimodo inizia a trasformarsi in piazza. Già demolite tutte le barriere VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED