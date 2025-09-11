Regionali Calabria. Schlein: “diritto alla salute non si calpesta, più assunzioni nella sanità calabrese”

Schlein ha incontrato il Comitato per la tutela della salute di Polistena, oltre a medici e infermieri dell’ospedale

POLISTENA – “Non possiamo permettere che in Calabria i cittadini rinuncino alle cure nel sistema pubblico e siano costretti a rivolgersi al privato: così si calpesta il diritto alla salute, e questo non è accettabile”. Con queste parole la segretaria del Pd, Elly Schlein, in visita all’ospedale di Polistena per sostenere la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione, ha ribadito la sua posizione. Presenti anche il segretario regionale dem e parlamentare Nicola Irto e il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Schlein ha incontrato il Comitato per la tutela della salute di Polistena, oltre a medici e infermieri dell’ospedale. “Il personale ci ha chiesto di essere messo nelle condizioni di lavorare: servono nuove assunzioni perché oggi sono costretti a turni massacranti”, ha spiegato. “Se non si interviene, significa che questa destra punta a una sanità basata sul portafoglio dei cittadini, mantenendo lunghe liste d’attesa, che in Calabria – come ci ha confermato il Comitato – si sono addirittura allungate. È inaccettabile: il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione deve essere garantito a tutti”.