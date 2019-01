Antillo, cambio in Giunta: Simona Lo Schiavo subentra ad Elisa Smiroldo

ANTILLO - Cambio in Giunta ad Antillo. Simona Lo Schiavo è subentrata ad Elisa Smiroldo, dopo due anni e mezzo di legislatura. Un avvicendamento già concordato durante la campagna elettorale del 2016.

In quella tornata elettorale Lo Schiavo fu la più votata con 132 preferenze. Al suo posto in Consiglio entra Domenico Crupi, primo dei non eletti, che andrà a ricoprire, probabilmente, la carica di vice presidente mentre Giovanna Novelli sarà il nuovo capogruppo di maggioranza.

Simona Lo Schiavo, 29 anni, è laureata in Scienze della formazione. A lei passeranno tutte le deleghe di Elisa Smiroldo: Beni culturali, Pubblica istruzione, Servizi sociali, Pari opportunità e Arredo urbano. La delega allo sport è stata affidata a Noemi Palella con l’aggiunta di Efficientamento energetico ed Energia alternativa.

“Spero di ricoprire questo nuovo ruolo - ha detto Lo Schiavo subito dopo il giuramento - nel migliore dei modi con l’aiuto dei miei colleghi, senza deludere tutti i compaesani che mi hanno votato. In questi due anni e mezzo ho lavorato a stretto contatto con l’Amministrazione e soprattutto con Elisa Bongiorno per comprendere tutti i meccanismi complessi della macchina amministrativa”.

Anche il sindaco Davide Paratore ha voluto “ringraziare Elisa Smiroldo per l’apporto che ha dato in Giunta e a questa amministrazione. Ha portato tante idee - ha evidenziato - e sono certo che continuerà a darci una mano e contribuire alla crescita della nostra comunità. Sono certo - ha concluso il sindaco - che Simona non deluderà le aspettative”.