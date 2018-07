Elvira Amata eletta presidente della Commissione Statuto all'Ars

Elvira Amata è il nuovo presidente della Commissione Statuto all’Assemblea regionale siciliana. L’elezione è giunta a coronamento di una serie di polemiche, per nulla sopite. “Non abbiamo mai partecipato e non parteciperemo ai lavori della Commissione Statuto”, hanno ribadito i parlamentari Pd Baldo Gucciardi e Antonello Cracolci. E proprio Gucciardi, eletto vicepresidente nonostante fosse in congedo, ha fatto sapere che non accetterà l’incarico.

“Il gruppo parlamentare del Pd - chiosano Cracolici, Gucciardi e il capogruppo Giuseppe Lupo - é contrario alla costituzione della commissione Statuto perché nasce senza un credibile programma dei lavori. Siamo contrari al proliferare di commissioni solo per creare nuove poltrone senza alcuna utilità”. Oltre ad Amata, parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, la Commissione ha votato Elena Pagana (M5S) vice presidente vicario e Gucciardi (vice presidente. Il ruolo di segretario è andato al capogruppo di Forza Italia Giuseppe Milazzo.

Il capogruppo dell’Udc, Eleonora Lo Curto, sino a questa mattina aveva rivendicato la presidenza per Vincenzo Figuccia sostenendo che il partito in cui milita Amata sia “distante dall’autonomismo siciliano”. Ciò nonostante, completate le operazioni di voto, Lo Curto ha augurato “buon lavoro alla collega Elvira Amata, eletta oggi presidente della Commissione Statuto. Sono certa che svolgerà questa importante funzione – ha aggiunto - con l’impegno e la dedizione che merita un organismo parlamentare dal quale passano le leggi di revisione dello Statuto e le norme per una piena applicazione dello stesso. Confido molto sul fatto che la presidente Amata – ha concluso il capogruppo Udc -possa dare un impulso notevole nell’esame delle questioni normative attinenti l’ottemperanza alle previsioni fiscali in materia tributaria e fiscale”.