Oggi all'Ars il giuramento del deputato Danilo Lo Giudice

Si insedia oggi pomeriggio all’Assemblea regionale siciliana il neo deputato regionale Danilo Lo Giudice. Il giuramento è in programma nella seduta che avrà inizio alle 16. Lo Giudice, 31 anni, sindaco di S. Teresa di Riva dal 12 giugno 2017 (incarico che continuerà a ricoprire) subentra a Cateno De Luca, che si è dimesso nei giorni scorsi per continuare a fare il sindaco di Messina. Alle regionali dello scorso anno Danilo lo Giudice fu il primo dei non eletti nella lista Udc-Sicilia Vera, alle spalle di De Luca, suo “padre spirituale” sotto il profilo politico.

“L’emozione è tanta ha dichiarato questa mattina Lo Giudice mentre era in viaggio verso Palermo - ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso che non si presentava affatto facile, anche perché la strategia messa in atto da De Luca era molto ma molto complessa. Siamo pronti da subito a lavorare per il territorio”.