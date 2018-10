S. Teresa. Dimissioni nel Comitato Barracca: Perrone subentra a Lo Re

S. TERESA DI RIVA. Il sindaco Danilo Lo Giudice ha surrogato, con proprio decreto, il componente del Comitato di quartiere Barracca-Catalmo Dora Lo Re, dimissionaria dallo scorso 25 settembre. Al suo posto subentra Antonina Perrone, che sarà convocata nella prima seduta utile.

Ancor prima di Dora Lo Re si erano dimesse il 9 agosto e il 10 settembre scorsi Rita D’Amico e Daniela Ucchino, al culmine di tensioni che si erano consumate via chat, in particolare per le difficoltà riscontrate in merito all’indizione delle assemblee.

All’interno dell’organismo, presieduto da Maria Ragusa, le lotte intestine iniziarono all’indomani delle elezioni dei Comitati di quartiere del 17 settembre 2017.