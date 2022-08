Politiche 2022, Arruzzolo (Fi) all'uninominale. Fdi schiera anche Rapani. Noi moderati: rispunta Foti - Tempostretto

L'ex presidente della Crpo Cusumano nel 'listino' meloniano per il Senato. Nel 'listino' azzurro per Palazzo Madama i reggini Tripodi, Crinò e Pedà

REGGIO CALABRIA – Tante novità e parecchi riscontri a quanto anticipato da tempo sulle candidature, per quanto attiene al centrodestra.

Forza Italia: (oltre a Cannizzaro) Arruzzolo, Tripodi, Crinò, Pedà

Le liste della Lega le abbiamo viste confermate tra le prime.

Per settimane si sono rincorse le voci quanto a Forza Italia, con quella davvero suggestiva di un doppio impegno diretto dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e della compagna Marta Fascina nel proporzionale giusto in Calabria. Ma non è andata affatto così, anzi: Fi è forse la sola forza politica che emulsiona le tante pressioni per “catapultare” qui candidati d’altri territori.

L’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

Ed ecco – confermatissimo, com’era nelle cose, il coordinatore nazionale per il Sud, coordinatore del Reggino e deputato uscente Ciccio Cannizzaro nel collegio camerale Reggio e provincia – che gli azzurri puntano forte sull’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, fratello del Governatore in carica, capolista al proporzionale per Palazzo Madama; l’altro capolista è il coordinatore regionale azzurro Giuseppe Mangialavori, destinato dunque a cambiare Camera (essendo senatore uscente).

Di peso i candidati che seguono i capilista. Tre reggini per il Senato: posizione 2 per la deputata uscente Maria Tripodi, posizione 3 per il locrideo Giacomo Crinò, capogruppo a Palazzo Campanella di Forza Azzurri, posizione 4 per Carmela Pedà, candidata al Consiglio regionale pochi mesi fa.

La senatrice azzurra uscente Flavia Caligiuri

Ben tre uscenti alle spalle del vibonese Mangialavori: la senatrice cosentina Flavia Caligiuri, il deputato crotonese Sergio Torromino, la senatrice di Catanzaro Gelsomina Silvia Vono, nel 2018 eletta in Cinquestelle e con un trascorso renzista fino a pochi mesi fa.

Ma a proposito d’esponenti azzurri cosentini di peso, nel collegio Cosenza-Tirreno il centrodestra punta su Andrea Gentile, deputato uscente – in quanto nel novembre scorso ‘ripescato’ a Montecitorio per via dell’elezione di Roberto Occhiuto a presidente della Regione – e figlio del sempre potente ex assessore regionale Pino Gentile. Nel collegio Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro, la sfida sarà sostenuta dal rosarnese Gianni Arruzzolo (vedi foto grande), ex presidente del Consiglio regionale e, in atto, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella.

Dalla Ferro alla Cusumano, da Orsomarso a Rapani: ecco Fdi

La coordinatrice regionale di Fdi e deputata Wanda Ferro

Fratelli d’Italia si presenta con “bocche da fuoco” notevoli: innanzitutto candidando la coordinatrice regionale e deputata uscente Wanda Ferro non solo nel proporzionale, quale capolista per Montecitorio, ma anche all’uninominale a Catanzaro per la coalizione di centrodestra.

Il capolista meloniano per Palazzo Madama, nel proporzionale, sarà invece l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso. La probabile elezione del politico cosentino ‘costringerà’ Roberto Occhiuto a ridisegnare almeno in parte volti ed equilibri della sua Giunta, ma questa è un’altra storia.

L’ex presidente della Crpo Giovanna Cusumano

E poi Fdi ‘recupera’ il suo ex coordinatore regionale, cosentino (di CoriglianoRossano) anche lui: Ernesto Rapani correrà nel collegio senatoriale Calabria Nord.

Riguardo al proporzionale, significativi per motivi differenti i due ‘numeri due”: seconda posizione nel listino per la Camera per uno dei big del partito, Alfredo Antoniozzi, d’origini e famiglia cosentine.

All’ex presidente della Crpo (Commissione regionale Pari opportunità) reggina Giovanna Cusumano la posizione vicaria nella lista per Palazzo Madama: un bel punto da cui ripartire, per l’ex consigliera comunale dei tempi di Peppe Scopelliti, dopo la buona prova elettorale nel corso delle ultime Regionali.

Noi moderati schiera Foti, la Anghelone e Bevilacqua

Ma si presenta agguerrita e competitiva pure la ‘gamba moderata’ del centrodestra, Noi moderati (che ‘incolla’ le proposte di Giovanni Toti e Maurizio Lupi, Unione di centro e Luigi Brugnaro).

L’ex deputato di Foza Italia Nino Foti

Nell’elenco per il proporzionale per la Camera ci sono due reggini: l’ex deputato di Forza Italia Nino Foti – oggi fondamentale riferimento ‘lupiano’ all’interno di Noi con l’Italia – e al secondo posto in elenco Serena Anghelone, pochi mesi fa prima dei non eletti nella circoscrizione elettorale reggina per Coraggio Italia con quasi 3mila preferenze, dietro Salvatore Cirillo; la sorella dell’ex vicesindaco reggino Saverio Anghelone correrà in ‘quota’-Italia al centro.

Appartenenza totiana anche per uno dei ‘volti storici’ della Destra calabrese, l’ex senatore vibonese Franco Bevilacqua: sarà lui il capolista in quota proporzionale per il Senato per Noi moderati.

Articoli correlati